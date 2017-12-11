В Москве новогодние ёлки установят на 20 станциях МЦК

Как сообщается, высота искусственных деревьев, которые будут установлены, составит порядка полутора метров.

На 20 станциях Московского центрального кольца установят новогодние ёлки, самая большая из которых — около трёх метров в высоту. Она находится возле входа на станцию "Лужники". Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

— Новогодние ёлки разместят в тех местах вестибюлей станций МЦК, где они не помешают движению пассажиров. Тем не менее они будут хорошо видны. Каждое дерево украсят новогодними игрушками и шарами, — рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Пассажиров пяти станций поздравят Дед Мороз и Снегурочка. Они также раздадут сувениры. Подробнее список станций, где будут установлены ёлки, можно посмотреть здесь.