В Москве новогодние ёлки установят на 20 станциях МЦК

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В Москве новогодние ёлки установят на 20 станциях МЦК

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Фото: © mos.ru

Как сообщается, высота искусственных деревьев, которые будут установлены, составит порядка полутора метров.

На 20 станциях Московского центрального кольца установят новогодние ёлки, самая большая из которых — около трёх метров в высоту. Она находится возле входа на станцию "Лужники". Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

<p>Фото: © mos.ru</p>

— Новогодние ёлки разместят в тех местах вестибюлей станций МЦК, где они не помешают движению пассажиров. Тем не менее они будут хорошо видны. Каждое дерево украсят новогодними игрушками и шарами, — рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Пассажиров пяти станций поздравят Дед Мороз и Снегурочка. Они также раздадут сувениры. Подробнее список станций, где будут установлены ёлки, можно посмотреть здесь.

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