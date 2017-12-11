США планируют вывести в космос три новых телескопа

Эти телескопы обойдутся по меньшей мере в $12,4 млрд, что составляет примерно 50% всех средств, выделяемых NASA на астрофизические проекты.

В ближайшие десять лет США намерены вывести в космос три новых телескопа с целью поиска жизни на планетах. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей NASA.

— Кроме того, NASA в январе прошлого года инициировало разработку концепции космического телескопа следующего поколения, который предполагается вывести на орбиту в 2030-е годы, — заявил помощник директора NASA Томас Зурбукен.

В настоящее время исследования планет совершает обсерватория Hubble, которая была доставлена на орбиту в 1990 году. По словам Зурбукена, сейчас продолжаются сборка и испытания компонентов и оборудования телескопа TESS, задача которого выявить ближайшие к нам планетные системы, по своим параметрам похожие на Солнечную систему.

Запуск ещё одного телескопа, James Webb, запланирован на март — июнь 2019 года. Это будет наиболее мощный космический телескоп, когда-либо созданный человеком.

Запуск телескопа WFIRST намечен на 2024–2026 годы. Он сможет наблюдать в сто раз больший участок пространства, чем Hubble. Учёные надеются, что этот телескоп поможет получить информацию о тёмной материи, строении и эволюции Вселенной.

Отмечается, что эти телескопы обойдутся по меньшей мере в $12,4 млрд, что составляет примерно 50% всех средств, выделяемых NASA на астрофизические проекты.