В Китае запустили первый спутник связи Алжира Alcomsat-1

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В Китае запустили первый спутник связи Алжира Alcomsat-1

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Этот старт стал первым проектом сотрудничества в космической сфере для Китая и Алжира.

В Китае с помощью ракеты-носителя "Великий поход — 3В" осуществили старт первого алжирского спутника для связи Alcomsat-1, сообщает Синьхуа. Запуск проходил с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе страны.

Как отмечается, этот старт стал первым проектом сотрудничества в космической сфере для Китая и Алжира. Alcomsat-1 будут использовать для телевизионного вещания, экстренной связи, дистанционного образования.

Глава КНР Си Цзиньпин и президент Алжира Абдельазиз Бутефлика обменялись поздравительными телеграммами после успешного старта. Так, Си Цзиньпин назвал его важным свидетельством всестороннего стратегического партнёрства между государствами. Глава Алжира подтвердил, что старт стал значимым достижением для сотрудничества Китая и Алжира в космической отрасли.

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