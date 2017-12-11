В центре Хабаровска автомобиль врезался в пешеходов

Правоохранители устанавливают точное число пострадавших и подробности произошедшего.

Сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю сообщили, что в центре города столкнулись две иномарки, после чего одна из них врезалась в пешеходов, которые ждали на переходе зелёный сигнал светофора.

— По предварительной информации, водитель "Тойоты-Калдины" совершил столкновение с "Ниссаном-Террано" и попытался скрыться с места происшествия. Автомобиль предполагаемого виновника аварии занесло, он не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, — отмечается в сообщении.

По информации правоохранителей, есть пострадавшие, однако точное их число устанавливается. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.