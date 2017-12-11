Емельяненко-младший проиграл Кадырову, удержавшему на спине четырёх человек

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко проиграл главе Чечни Рамзану Кадырову в соревновании, где оба делали планку с отягощением.
Первым упражнение выполнял Емельяненко вместе с другим бойцом клуба "Ахмат", Рахманом Дудаевым. Рамзан Кадыров принял эстафету и усадил на спину двоих спортсменов.
Дорогие друзья! Боец Чеченского республиканского бойцовского Клуба «Ахмат» Александр Емельяненко @alexemelyanenko сделал планку, посадив одноклубника Рахмана Дудаева @dudaevmma . Я перенял у него эстафету, но планку сделал, удвоив нагрузку, соответственно усадив двоих! @musa_abuev @bekhan_kra_95_ #Кадыров #Россия #Чечня #Емельяненко
Однако Емельяненко не остановился. Он увеличил вес, сумев удержать на спине троих спортсменов.
Рамзан Ахматович, @kadyrov_95, Вы мотивируете нас! Спасибо Вам за то, что Вы делаете для бойцов клуба Ахмат! Мы Вам все благодарны! Ахмат Сила! Планка с Рахманом @dudaevmma 70 кг,Юнусом @yunus_fc_akhmat_evloev 70кг. и Мистером Фродо @magomedrasul_khasbulaev 73кг. #Кадыров #россия #чечня #емельяненко
Однако глава Чечни ответил и на этот выпад. Рамзан Кадыров опубликовал на своей странице в "Инстаграме" ролик с очередной тренировки, в конце которой он делает планку с четырьмя людьми на спине.
Ассаламу алайкум! Спорт - это жизнь, бодрость, радость, силы и здоровье! Это и стимул для стремления к новым высотам, достижениям, успеху, ради которых необходимо много и много трудиться. Накануне наш дорогой БРАТ, боец Клуба @akhmat_mma «Ахмат» @alexemelyanenko Александр Емельяненко дал старт эстафете необычного упражнения. Он выполнил планку, усадив на спину @dudaevmma Рахмана Дудаева. Я принял эстафету и выполнил упражнение удвоив вес. Но Саша не тот парень который сдаётся на старте. Он закидывает пост с тремя одноклубниками на спине. И что же остаётся делать? Если я всё время наставлял Емельяненко, нужно же сделать следующий шаг. Я в Гудермесском многофункциональном спортивном центре провёл хорошую тренировку, @vismuradov_95_ в ходе которой сделал планку с грузом 291кг. На спине были четыре человека! Наш «Новый Император», я очень рад, что ты усиленно тренируешься, совершенствуешь мастерство и физические данные! Очень приятно, что в Клубе @akhmat_mma «Ахмат» такие целеустремленные бойцы! Да и вся команда такая! Я старше вас всех, не буду соревноваться! Главное - уверен в вас! Удачи, парни! #Кадыров #Россия #Чечня #Спорт
После этого Емельяненко признал поражение. Спортсмен записал видео на фоне Кремля, где признал, что ему "утёрли нос", и заявил, что больше ему не поднять.
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