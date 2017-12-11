Емельяненко-младший проиграл Кадырову, удержавшему на спине четырёх человек

Спортсмен записал видео в центре Москвы, где признал, что больше, чем глава Чечни, ему не поднять.

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко проиграл главе Чечни Рамзану Кадырову в соревновании, где оба делали планку с отягощением.

Первым упражнение выполнял Емельяненко вместе с другим бойцом клуба "Ахмат", Рахманом Дудаевым. Рамзан Кадыров принял эстафету и усадил на спину двоих спортсменов.

Однако Емельяненко не остановился. Он увеличил вес, сумев удержать на спине троих спортсменов.

Однако глава Чечни ответил и на этот выпад. Рамзан Кадыров опубликовал на своей странице в "Инстаграме" ролик с очередной тренировки, в конце которой он делает планку с четырьмя людьми на спине.

После этого Емельяненко признал поражение. Спортсмен записал видео на фоне Кремля, где признал, что ему "утёрли нос", и заявил, что больше ему не поднять.