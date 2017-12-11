В России могут резко вырасти цены на автомобили в 2018 году

Мера в большей степени ударит по чистым импортёрам. Отечественные производители получат неофициальную компенсацию.

Минпромторг обратился к правительству с предложением повысить со следующего года утилизационный сбор на легковые автомобили, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники. С учётом того, что индексация может составить до 125%, это приведёт к росту цен на новые автомобили на 10–17%.

Увеличение сбора будет зависеть от категорий и видов машин, их экологичности, объёма производства и импорта. Отмечается, что средневзвешенная индексация сбора составит 15–17,5%. В случае грузовых автомобилей этот показатель составит 15–40%.

По мнению источников издания, российские производители получат неофициальную компенсацию сбора, поэтому мера в большей степени ударит по чистым импортёрам и коснётся иностранных компаний, которые построили заводы в РФ, но в данный момент импортируют часть моделей.

Как ранее писал Лайф, в Минпромторге сообщили, что покупатели машин по программам первого и семейного авто получат льготы.