Путин присудил государственную премию в области правозащиты Людмиле Алексеевой

Президент России Владимир Путин постановил присудить Государственную премию РФ за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности главе Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой. Кроме того, госпремию за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности присудили председателю благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой Владимиру Вавилову.

Данный документ опубликовали 11 декабря на официальном портале правовой информации. Отметим, что Людмиле Алексеевой присвоено почётное звание лауреата Госпремии РФ за выдающиеся достижения в сфере правозащиты. Владимиру Вавилову — в сфере благотворительной деятельности.