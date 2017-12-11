В Москве разработаны правила для работы такси во время ЧМ-2018

Получить аккредитацию для работы во время мундиаля таксомоторные компании смогут в первой половине будущего года.

В первой половине 2018 года начнётся аккредитация таксомоторных компаний для работы во время проведения предстоящего чемпионата мира по футболу. Специалисты Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры разработали требования к перевозчикам. Так, авто, получившие аккредитацию, смогут подъезжать к стадионам.

— Мы также рекомендуем водителям выучить стандартные фразы на английском языке. Чтобы облегчить эту задачу, мы разработали специальные памятки, — заявил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Чтобы получить необходимые документы, таксомоторным компаниям нужно будет соответствовать ряду требований. Так, водителям необходимо погасить неоплаченные штрафы, а их авто должны быть не старше четырёх лет. В Москве кузов такси должен быть жёлтого цвета, в Подмосковье — белого с жёлтой и серой полосами. У такси должен быть опознавательный фонарь на крыше, цветная схема, жёлтый государственный регистрационный знак.

Также необходимо, чтобы присутствовала информация о тарифах. Фирмам рекомендуют принять единый подход к ценообразованию на маршруты до аэропортов, вокзалов, стадионов, фан-зон, отелей.