Эксперты назвали самые чистые и самые грязные российские регионы по итогам осени

Москва заняла в этот раз 15-е место, хотя ещё недавно была в десятке лучших регионов страны.

Эксперты составили экологический рейтинг по итогам осени 2017 года, сообщается на сайте общественной организации "Зелёный патруль". С большим отрывом его возглавила Тамбовская область. В десятку также вошли Республика Алтай и Алтайский край, Курская область, Санкт-Петербург, Мурманская область, Республика Чувашия, Ульяновская область, Краснодарский край и Республика Коми.

Самым грязным регионом была признана Челябинская область. За ней идут Свердловская, Московская, Иркутская области, город Севастополь, Брянская область, Республика Бурятия, Еврейская АО, Ленинградская и Нижегородская области.

Отмечается, что заметно снизился рейтинг Москвы, Магаданской, Тюменской, Кемеровской областей, Ненецкий АО, а также Волгоградской и Курганской областей.

— С лета 2017 года рейтинг столицы начал опускаться, — отметил глава общественной организации Андрей Нагибин. По итогам осени Москва заняла уже только 15-ю позицию, хотя ещё недавно была в десятке лучших регионов страны.

Как писал Лайф, в ноябре эксперты составили экологический рейтинг российских городов.