Возбуждено дело после аварийной посадки вертолёта в Иркутской области

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили обломки вертолёта АS-350 в Братском районе.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту аварийной посадки частного вертолёта в Братском районе Иркутской области, сообщили представители Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

— По факту авиационной катастрофы вертолёта в Братском районе Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам статьи "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц", — отмечается в сообщении ведомства.

Как уточнили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ, правоохранители выдвинулись к месту обнаружения воздушного судна. Эксперты изъяли образцы топлива, документы. Сейчас проводятся опросы лиц, причастных к организации полёта.

Ранее Лайф сообщал, что 7 декабря на льду Братского водохранилища совершил аварийную посадку частный вертолёт. На борту воздушного судна было два человека. Спасатели обнаружили обломки вертолёта, однако людей поблизости не оказалось.