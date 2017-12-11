В Алтайском крае нашли палатку с телами двух рыбаков и девушкой без сознания

Страшную находку обнаружили местные жители на берегу пруда под Барнаулом. В одной из палаток, которую накануне разбили рыбаки, нашли тела двух мужчин и женщину без сознания, передаёт Следственное управление СК России по Алтайскому краю.

По предварительным данным, все трое отравились продуктами горения, поставив на ночь газовую горелку, чтобы обогреть палатку. Девушку доставили в медицинское учреждение, она в коме.

— По предварительным данным, смерть мужчин наступила в результате отравления окисью углерода при использовании газового оборудования, — прокомментировали следователи.

По данному факту Павловским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по Алтайскому краю проводится доследственная проверка.