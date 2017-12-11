Глава Роскомнадзора назвал метод борьбы с живодёрством в Сети

В ведомство стали поступать обращения граждан, требующих блокировать тот или иной живодёрский ресурс.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что противодействовать живодёрскому контенту в Интернете пора внесудебными мерами. Об этом сообщают "Известия".

— Законных оснований для прекращения деятельности интернет-ресурсов со сценами издевательств над нашими меньшими братьями или сайтов, на которых незаконно продаются редкие животные, недостаточно, — написал Жаров.

Как он подчеркнул, закрыть такие ресурсы можно только через суд. По словам Жарова, настало время для противодействия живодёрскому контенту в Сети внесудебными мерами. Так, можно внести изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Сейчас на его основании блокируются сайты с детским порно, пропагандой наркотиков и суицида.