Учёные: Таинственная планета Нибиру может быть за пределами Солнечной системы

Гипотеза, выдвинутая новозеландскими астрономами, пока не подтверждена результатами исследований.

Ученые из Новой Зеландии утверждают, что искать девятую планету стоит за пределами Солнечной системы.

— Хотя мои исследования не подтверждают наличия этой планеты, это вовсе не означает, что её нет во Вселенной, — сказал Кори Шенкман, астроном из Университета Виктории.

Отмечается, что астрономы провели масштабное исследование по поиску таинственной планеты Нибиру, но они пока не увенчались успехом.

Ранее NASA рассказали, что в ближайший век Землю не ожидают катастрофы и столкновение нашей планеты и Нибиру может произойти не раньше, чем через две тысячи лет.

По предположению исследователей NASA, планета Нибиру находится в 28 раз дальше от Солнца, чем Земля и пересекает Солнечную систему один раз в 3600 лет.

Напомним, в начале года приверженец теорий заговора предрёк столкновение Земли с планетой Нибиру, назвав грядущий апокалипсис неизбежным.