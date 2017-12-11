США, Япония и Южная Корея начали военные учения у берегов КНДР

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США, Япония и Южная Корея начали военные учения у берегов КНДР

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Фото: © Flickr/U.S. Pacific Fleet

В рамках манёвров будет отработана координация между государствами и обмен информацией о ракетных пусках Северной Кореи.

США, Южная Корея и Япония начали общие военно-морские учения в связи с обостряющейся ситуацией на Корейском полуострове, сообщает штаб Морских сил самообороны Японии.

— На фоне обострения ситуации с безопасностью вокруг нашего государства из-за продолжающихся ракетных пусков и ядерных испытаний КНДР учения направлены на повышение координации с ВМС США и Южной Кореи и на укрепление связей между нашими странами, — отмечается в сообщении.

Также в тексте говорится, что учения будут продолжаться два дня, в их рамках будет отработан обмен информацией о ракетных пусках Северной Кореи и координация между государствами. От Японии в манёврах будет участвовать эсминец "Тёкай", а от Америки и Южной Кореи — "множество военных кораблей".

Ранее Военно-воздушные силы США и Южной Кореи проводили над Корейским полуостровом самые масштабные за историю отношений двух стран совместные учения ВВС.

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