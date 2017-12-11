Певица Лера Массква госпитализирована с сыном после пожара в квартире

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Певица Лера Массква госпитализирована с сыном после пожара в квартире

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Фото: vk.com/leramasskva

Российская певица Лера Массква оказалась в больнице с ожогами рук и отравлением угарным газом. Исполнительницу госпитализировали после пожара в её московской квартире.

Пожар в доме на проспекте Маршала Жукова случился ночью. Госпитализирован также сын певицы Платон, у него отравление угарным газом. Как сообщает "Рен-ТВ", муж певицы, музыкант Павел Евлахов, получил ожоги и отравление.

Певица Лера Массква известна благодаря хитам "SMS-ная любовь", "7 этаж", "Разные", "Ну наконец-то".

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