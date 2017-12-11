С 1 января зарплаты бюджетников вырастут на 4%

В России с 1 января на 4% поднимут зарплаты бюджетникам. Соответствующее распоряжение премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовано на официальном портале правовой информации 11 декабря.

— Принять меры по увеличению с 1 января будущего года на 4% обеспечиваемый за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: сотрудников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, гражданского персонала воинских частей, — отмечается в сообщении.

Нововведения коснутся сотрудников учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, где законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.