Матвиенко сообщила о новых отставках губернаторов в 2018 году

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Матвиенко сообщила о новых отставках губернаторов в 2018 году

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов

По словам спикера Совфеда, до конца текущего года отставок глав регионов не будет.

В следующем году в России продолжится плановая ротация губернаторов. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— До конца этого года никто не уйдёт в отставку, — приводит её слова РБК. — Что касается следующего года, то, безусловно, продолжится плановая ротация тех губернаторов, у кого срок заканчивается, они не планируют на очередной срок идти, и по другим причинам.

Напомним, в сентябре ушли в отставку пять губернаторов, а в октябре изменения произошли ещё в трёх регионах. Как отмечал ранее президент РФ Владимир Путин, смена глав регионов — естественный процесс, целью которого является создание губернаторского корпуса из молодых и перспективных лидеров, которые думают о будущем региона и страны. Тогда же глава государства подчеркнул, что смена главы региона не является признаком недовольства его работой.

Ранее Лайф писал о том, что экс-губернатор Псковской области избран вице-спикером Совфеда.

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