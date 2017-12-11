Самолёт на Камчатке разбросал посылки по взлётной полосе

Как сообщается, специалисты начали служебную проверку по факту произошедшего в Усть-Хайрюзове.

Экипаж самолёта, который перевозил почту на север Камчатки, нарушил авиационные правила. В результате посылки буквально разбросало по взлётной полосе в Усть-Хайрюзове, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на руководителя направления корпоративных коммуникаций по Дальнему Востоку Почты России Елену Рыжкову.

Ранее в Сети появилось видео, которое было сделано на взлётной полосе на Камчатке. На кадрах видно, как воздушное судно начинает движение возле груды посылок, лежащих на полосе. Последние сдувает потоками воздуха. Как отмечается, сами отправления не повреждены.

— Согласно заключённому договору с авиакомпанией "Камчатское авиапредприятие" и аэродромной службой "Аэропорты Камчатки" сотрудники аэропорта обязаны принять почту с самолёта и доставить в зону приёма-передачи, — сказала она.

По словам Рыжковой, самолёт выполнял специальный рейс по доставке почтового груза. Экипаж, как она отметила, начал двигаться, не убедившись в том, что наземная служба убрала груз с перрона. Специалисты начали проверку по факту произошедшего.