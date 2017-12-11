В центре Норильска дикий волк напал на троих прохожих

Спецслужбы уже осмотрели центральные городские кварталы, но поймать опасного зверя пока не удалось.

В Центральном районе Норильска жители заметили дикого волка, который, по неподтверждённым данным, успел напасть на троих прохожих. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным ряда изданий, хищника видели разгуливающим на улицах Комсомольский проезд, Нансена и Молодёжной. Очевидцам даже удалось запечатлеть его на фото.

Информацию о присутствии опасного животного в городе подтвердили в управлении ГО и ЧС по региону. В ведомстве также призвали местных жителей быть осторожными и не оставлять детей без присмотра, пока зверь не будет пойман.

Отмечается, что, согласно сообщениям в социальных сетях, норильчане, пострадавшие от укусов животного, обратились в больницу, их жизни ничего не угрожает.

В связи с инцидентом спецслужбы осмотрели центральные городские кварталы, но поймать дикого волка пока не удалось.