"Аэрофлот" признали лидирующим авиационным брендом в мире

Торжественный финал мирового этапа премии, которую сравнивают с "туристическим Оскаром", состоялся 10 декабря на всемирно известном острове-курорте Фукуок во Вьетнаме.

"Аэрофлот" получил международную премию World Travel Awards 2017 в самой престижной категории — "Лидирующий авиационный бренд мира". Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе перевозчика. Премия имеет неофициальный статус "туристического Оскара", а её обладателями ежегодно становятся лучшие представители индустрии путешествий, гражданской авиации и гостиничного бизнеса.

К слову, награда в номинации "Лидирующий авиационный бренд мира" вручалась впервые и сразу была присуждена ведущему российскому авиаперевозчику. За первое место в этой номинации "Аэрофлот" боролся с мощным конкурентом — авиакомпанией Emirates. Одержав победу, российский перевозчик доказал, что его имя — самое узнаваемое на глобальном авиационном рынке.

По словам гендиректора ПАО "Аэрофлот" Виталия Савельева, эта победа для компании — "большая честь и в то же время закономерный результат".

— World Travel Awards — аналог "Оскара" в туристической отрасли. Чтобы получить его, причём в такой престижной категории, от нас потребовалась большая работа. Сегодня "Аэрофлот" входит в топ-20 мировых авиакомпаний по пассажиропотоку... Горд тем, что мы добились звания лидирующего авиационного бренда мира. "Аэрофлот" сделает всё, чтобы удерживать этот титул и впредь, — прокомментировал Савельев.

Отметим, ранее в этом году "Аэрофлот" также одержал победу на региональном этапе World Travel Awards 2017 в двух номинациях — "Лидирующий авиационный бренд Европы" и "Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом". Этот результат позволил российскому перевозчику выйти в мировой финал премии. Ни одна компания из России прежде не добивалась такого результата.