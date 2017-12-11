В Татарстане мать с грудным ребёнком погибли от отравления неизвестным веществом

Тела были направлены на вскрытие для установления точной причины смерти. Возбуждено дело об убийстве.

В городе Мамадыш (Татарстан) в одной из квартир на улице Давыдова были обнаружены тела полугодовалого малыша и его матери, сообщает местный портал kznlive.ru со ссылкой на источник в полиции. На момент приезда медиков и полиции ребёнок уже скончался, мама была в бессознательном состоянии, но умерла по пути в больницу. По предварительной версии, их отравили.

— Тела с признаками отравления неустановленным веществом направлены на вскрытие для установления точной причины смерти. 9 декабря межрайонным следственным отделом ГСУ СКР по Республике Татарстан по Мамадышу возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", — рассказал источник в органах.

На месте происшествия была найдена пустая ёмкость из-под уксуса. Все подробности произошедшего устанавливаются.

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