"Руками вкуснее". Артемий Лебедев раскрыл секрет успеха McDonald’s

Кроме того, дизайнер отметил, что все блюда представлены в таком виде, что их удобно есть без ножа и вилки.

Дизайнер Артемий Лебедев в "Фейсбуке" рассказал свою версию, почему сеть McDonald’s может быть так успешна и нравится детям. По его словам, один из моментов — набор "Хеппи мил", откуда можно просто забрать игрушку, и никто не заставит вас есть картошку или наггетсы. Однако в "Макдоналдсе" все едят.

Разница простая: в "Макдаке" нет приборов. Все едят руками, все напитки пьют через трубочку. Всё мясо превращено в фарш, его не нужно резать. Морковка и яблоки порезаны кусочками для удобства хватания Артемий Лебедев Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Дизайнер напомнил, что в современном обществе есть руками — табу. К примеру, в приличном ресторане вас попросту не поймут. Впрочем, не все пользователи поддержали такую версию, а некоторые предложили свой вариант секрета успеха "Макдоналдса".

— "Макдак" популярен в первую очередь из-за скорости приготовления еды. А уже потом всё остальное. И не в руках дело, а в удобстве употребления этой еды, — написал пользователь Roman Sima.

— Пусть ест меньше, но с ножом. Нож, кстати, напрасно недооценённый столовый прибор в массах. Без него неудобно совершенно, не знаю, как можно одной только вилкой управляться, — написала Ирина Иноземцева.