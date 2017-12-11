ДОСААФ будет готовить из школьников кинологов и операторов беспилотников

Читайте также

ДОСААФ будет готовить из школьников кинологов и операторов беспилотников

1791

Фото: ©РИА Новости/Кирилл Каллиников

После трёх лет обучения они смогут получить специальность дрессировщика служебных собак.

Общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" будет готовить молодёжь к службе в вооружённых силах, а именно — к работе кинологами. Кроме того, совместно с техническими вузами идёт разработка программы по подготовке операторов беспилотников.

Сообщается, что в текущем году 50 юных москвичей начали обучение в Центральном клубе служебного собаководства оборонного общества. Также они вступили в движение "Юнармия".

Как сообщает "M24", после трёх лет обучения юнармейцы смогут получить специальность дрессировщика служебных собак.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!