Опубликованы первые фото с места крушения вертолёта в Иркутской области

СК РФ уже возбудил по факту произошедшего уголовное дело. Эксперты изъяли образцы топлива, документы. Сейчас проводятся опросы лиц, причастных к организации полёта.

В распоряжении Лайфа оказались первые фото с места крушения вертолёта АS-350 в Братском районе Иркутской области. Спасатели обнаружили обломки и бортовой журнал винтокрылой машины на берегу Ангары. Тела членов экипажа пока не найдены.

Видео и фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS).

Ранее Лайф сообщал, что 7 декабря на льду Братского водохранилища совершил аварийную посадку частный вертолёт. На борту воздушного судна было два человека.