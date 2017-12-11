Опубликованы первые фото с места крушения вертолёта в Иркутской области

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Опубликованы первые фото с места крушения вертолёта в Иркутской области

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СК РФ уже возбудил по факту произошедшего уголовное дело. Эксперты изъяли образцы топлива, документы. Сейчас проводятся опросы лиц, причастных к организации полёта.

В распоряжении Лайфа оказались первые фото с места крушения вертолёта АS-350 в Братском районе Иркутской области. Спасатели обнаружили обломки и бортовой журнал винтокрылой машины на берегу Ангары. Тела членов экипажа пока не найдены.

<p>Фото: © L!FE</p>

<p>Фото: © L!FE</p>

<p>Фото: © L!FE</p>

<p>Фото: © L!FE</p>

<p>Фото: © L!FE</p>

Видео и фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS).

Ранее Лайф сообщал, что 7 декабря на льду Братского водохранилища совершил аварийную посадку частный вертолёт. На борту воздушного судна было два человека.

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