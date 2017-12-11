Не для стесняшек. Туалеты в ростовском аэропорту удивили посетителей

Кроме того что дверь в уборную не закрывается, там также отсутствуют перегородки между унитазами.

Ростовчане и гости города пожаловались на "интересный" туалет в аэропорту Платов Ростова-на-Дону, сообщает паблик во "ВКонтакте" "Ростов Главный".

На ролике видно, что уборная, рассчитанная явно не на одного человека, не подразумевает никаких перегородок между унитазами и писсуар располагается прямо рядом с ним.

— Если вы зашли туда с "серьёзными намерениями" — вас могут застать врасплох. <...> В женском, со слов жены, то же самое, только без писсуара. Так же, как и везде, под дверью женского собирается очередь, и, когда открывается дверь в мужской, вы предстаёте дамам во всей красе, — рассказывает один из посетителей аэропорта о туалете, находящемся в зоне прилёта.

Также на ролике заметно, что туалет не закрывается. Кроме того, вода в раковине течёт холодная и под очень маленьким напором.

Ранее Лайф сообщал, что 7 декабря в Ростове-на-Дону состоялось официальное открытие нового аэропорта Платов в честь празднования Международного дня гражданской авиации. В этот же день с него начали совершаться полёты во всех доступных направлениях.