Египетский самолёт едва не разбился при заходе на посадку в Домодедово

Египетский грузовой самолёт A-300, который направлялся из Каира, едва не разбился при заходе на посадку в московском аэропорту Домодедово из-за ошибки пилотов, сообщает телеграм-канал Mash.
По предварительной информации, члены экипажа неверно рассчитали траекторию захода на посадку. Когда борт был всего в четырёх километрах от взлётно-посадочной полосы, в кабине пилотов сработали предупреждающие датчики. Было принято решение уводить самолёт на второй круг.
После этого лайнер успешно приземлился в московском аэропорту. Как сообщается, авиационные власти Египта будут разбираться со своими пилотами.
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