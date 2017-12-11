Египетский самолёт едва не разбился при заходе на посадку в Домодедово

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Египетский самолёт едва не разбился при заходе на посадку в Домодедово

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Согласно предварительной информации, пилотам пришлось уводить воздушное судно на второй круг, чтобы избежать столкновения с землёй.

Египетский грузовой самолёт A-300, который направлялся из Каира, едва не разбился при заходе на посадку в московском аэропорту Домодедово из-за ошибки пилотов, сообщает телеграм-канал Mash.

По предварительной информации, члены экипажа неверно рассчитали траекторию захода на посадку. Когда борт был всего в четырёх километрах от взлётно-посадочной полосы, в кабине пилотов сработали предупреждающие датчики. Было принято решение уводить самолёт на второй круг.

После этого лайнер успешно приземлился в московском аэропорту. Как сообщается, авиационные власти Египта будут разбираться со своими пилотами.

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