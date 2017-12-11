Массовое бегство. С начала 2017 года из ВСУ дезертировало более 5,5 тыс. военных

В настоящее время полиция и спецслужбы Украины занимаются поиском беглых военнослужащих.

С начала текущего года из ВСУ дезертировало 5622 военных, согласно данным телеграм-канала WarGonzo. Сообщается, что на данный момент в розыске 2017 человек, включая тех, которые находятся в бегах ещё с прошлых лет.

План поиска дезертиров было поручено разработать военной службе правопорядка ВСУ совместно с УГРО Национальной полиции до декабря текущего года. В связи с этим спецслужбы сейчас занимаются поиском беглецов.

Как ранее писал Лайф, президент Украины Пётр Порошенко заявил, что за время военной операции в Донбассе погибло 2750 украинских военных. В Генштабе ВСУ также сообщали, что ранено или травмировано было 8377 военных.