В Ростове пассажир на ходу катапультировался из такси и спокойно пошёл дальше

Пользователи социальный сетей предположили, что мужчина выпрыгнул, чтобы не платить за проезд.

Ночью, 11 декабря, в Ростове-на-Дону мужчина на полном ходу выпрыгнул из такси и после как ни в чём не бывало пошёл дальше. Соответствующее видео опубликовано в сервисе YouTube.

На кадрах записи, сделанной на автомобильный видеорегистратор одного из ростовчан, видно, как в машине, которая пересекла один из перекрёстков на красный сигнал светофора, резко открывается дверь и с пассажирского сидения кувырком выскакивает мужчина.

Сделав переворот на асфальте, он как ни в чём не бывало встаёт, отряхивается и идёт дальше. При этом водитель такси продолжил движение, так и не остановившись.

В комментариях к ролику пользователи начали выдвигать версии произошедшего, и их мнения разделились. Так, часть комментаторов утверждает, что пассажир выпрыгнул из такси, чтобы не платить за проезд, другие, напротив, настаивают, что это была инициатива водителя, который вытолкал клиента, чтобы не везти дальше.

Истинная версия обстоятельств произошедшего не известна.