WP: Американская разведка узнала о создании КНДР биооружия 10 лет назад

Сейчас же страна движется к закупке оборудования, которое может быть использовано для его производства.

Северная Корея развивает сферу биотехнологий, что может привести к тому, что страна начнёт производить биологическое оружие. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на чиновников и экспертов. В то же время предполагается, что этот процесс ещё не начался.

Как отмечает издание, за пять месяцев до первых ядерных испытаний КНДР в 2006 году разведка США сообщила о том, что северокорейские власти якобы тайно готовятся запустить программу по созданию биологического оружия, но тогда в стране не было необходимых навыков.

Сейчас же КНДР движется к закупке оборудования, которое может быть использовано для производства биологического оружия, и посылает учёных учиться за границу. При этом отмечается, что речь идёт о целых объектах "по производству микробов тоннами".

— То, что у северных корейцев есть возбудители, уже известно из разных источников. Давний вопрос заключается в том, почему они приобрели эти материалы, вели научную работу, но так и не создали оружие? — приводит WP слова одного из высокопоставленных американских чиновников, который, впрочем, допустил, что разведка просто может не знать об этом.

В США считают, что применить биологическое оружие Северная Корея если и решиться, то лишь на поле боя и без применения авиации, так как патогены поразят пехотные войска противника незаметно.