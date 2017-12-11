Вернувшегося в Россию президента "ДС-Банка" арестовали по делу о растрате

По информации следствия, под видом выдачи кредитов средства перевели на счета фирм-однодневок.

Глава лишённого лицензии "ДС-Банка" Фёдор Цырульник добровольно вернулся в Россию с Маврикия. Его арестовали по делу о растрате 585 миллионов рублей. Об этом сообщили представители Следственного комитета России.

По информации правоохранителей, в апреле 2016 года на счета фирм-однодневок под видом выдачи кредитов перевели 585 млн рублей, которые составляли весь объём средств на корреспондентском счёте банка.

— Следствием обеспечено добровольное возвращение в Россию обвиняемого Цырульника, скрывавшегося с мая 2016 года в Республике Маврикий. Он помещён под стражу, — отмечается в сообщении.

Кроме Фёдора Цырульника в растрате обвиняют исполняющего обязанности председателя правления банка Игоря Синюхина, начальника управления кредитования Александра Вдовина, а также Андрея Кузнецова и Виталия Вергизова. Отметим, что двое последних числятся безработными.

У банка отобрали лицензию в мае прошлого года из-за ведения рискованной кредитной политики и других нарушений. Отметим, что на 1 апреля 2016 года учреждение занимало 531-е место в банковской системе страны.