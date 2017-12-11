Страшно интересно! Назван лучший ужастик уходящего года

Американский журнал Rolling Stone составил топ-10 лучших фильмов ужасов уходящего года. Первую строчку рейтинга присудили французской ленте о студентах-каннибалах "Сырое" режиссёра Джулии Дюкорно.

Фильм рассказывает о переживаниях девушки-вегетарианки, которая поступила в ветеринарный колледж и была вынуждена пройти ритуал "посвящения" с поеданием сырого мяса, после чего у неё появляется тяга к человечине.

Серебро досталось психологическому триллеру "Прочь" от комика Джордана Пила. В этом хорроре с элементами чёрного юмора молодой чернокожий парень принимает приглашение своей белой подруги поехать в её родовое имение, а оказывается в логове выживших из ума расистов, которые ради опытов похищают таких, как он.

Тройку лидеров замыкает австралийский хоррор "Гончие любви". Эта история о психопате и его подружке, которые развлекаются похищением старшеклассниц — привозят к себе домой, связывают, насилуют, убивают, а тела закапывают в лесу.

В топ-10 также вошли фильмы "Смертоносная земля", "Февраль", "Сплит", "Оно приходит ночью", "Дары смерти", "Очень тёмные времена", а завершает список лента "Мама!" Даррена Аронофски.