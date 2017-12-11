Отмечается, что в последний раз артисты приезжали на гастроли в столицу Сирии в 2011 году.

В рамках международного проекта "Музыка и мир" российские музыканты впервые за шесть лет выступили на главной сцене Дамаска. Выступление состоялось в концертном зале оперы имени Асада, рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Ливане Вадим Зайчиков.

— Это очень символично, и мы надеемся, что связи с Министерством культуры [Сирии] будут активно развиваться. У нас уже намечен план мероприятий в сфере культуры и искусства на следующий год, — рассказал Зайчиков в комментарии РИА "Новости".

По словам Зайчикова, концерт российских музыкантов состоялся благодаря стабилизации ситуации в Сирии.

Отмечается, что перед зрителями выступили пианистка Мария Немцова, саксофонист Виталий Ватуля и виолончелист Евгений Румянцев, исполнив произведения Чайковского, Рахманинова, Бруха, Касадо и Борна.

Напомним, в мае 2016 года оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева представил в сирийской Пальмире симфонический цикл "С молитвой о Пальмире. Музыка оживляет древние стены".