Саакашвили доставили в суд в Киеве для избрания меры пресечения

Его подозревают в содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступлений. Заседание начнётся в 12:00 по местному времени (13:00 мск).

Лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили доставили в Печерский суд Киева для избрания ему меры пресечения, сообщает ТСН. Прокуратура намерена ходатайствовать о домашнем аресте для политика.

На странице Саакашвили в "Фейсбуке" сообщается, что заседание назначено на 12:00 по местному времени (13:00 мск). По информации издания "Украинская правда", у здания суда находятся порядка 20 сторонников экс-губернатора Одесской области. Порядок обеспечивают около 250 правоохранителей.

Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря, после чего его отправили в СИЗО. 10 декабря стало стало известно, что бывший президент Грузии подал в суд на генпрокурора Украины Юрия Луценко за то, что тот раскрыл материалы досудебного следствия. Как писал Лайф, жена Саакашвили заявила о намерении Киева экстрадировать его в Грузию.