В Киеве обрадовались запуску российских поездов в обход Украины

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян поприветствовал решение перевести все российские поезда южного направления на движение в обход Украины. Об этом сообщает "112 Украина".
— Я такой шаг абсолютно приветствую, пусть ездят где угодно, кроме Украины. Никаких последствий нет, наоборот — снижается риск любых террористических актов, — заявил Омелян.
Ранее Лайф сообщал, что с 11 декабря "Российские железные дороги" полностью перевели 62 пассажирских поезда дальнего следования и 30 пар грузовых поездов на новую железнодорожную линию Журавка — Миллеров. Протяжённость новой дороги — 137 км, она проходит по территории Воронежской и Ростовской областей.
- Популярные
- По времени