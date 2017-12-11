В Киеве обрадовались запуску российских поездов в обход Украины

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В Киеве обрадовались запуску российских поездов в обход Украины

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Фото © РИА Новости/Александр Вильф

Компания "Российские железные дороги" с 11 декабря переводит все поезда южного направления на движение по линии Журавка — Миллеров.

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян поприветствовал решение перевести все российские поезда южного направления на движение в обход Украины. Об этом сообщает "112 Украина".

— Я такой шаг абсолютно приветствую, пусть ездят где угодно, кроме Украины. Никаких последствий нет, наоборот — снижается риск любых террористических актов, — заявил Омелян.

Ранее Лайф сообщал, что с 11 декабря "Российские железные дороги" полностью перевели 62 пассажирских поезда дальнего следования и 30 пар грузовых поездов на новую железнодорожную линию Журавка — Миллеров. Протяжённость новой дороги — 137 км, она проходит по территории Воронежской и Ростовской областей.

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