Владимир Жириновский предложил ввести в России звание "честный чиновник"

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Владимир Жириновский предложил ввести в России звание "честный чиновник"

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Владимир Жириновский. Фото: ©РИА Новости/Сергей Пятаков

Ранее сообщалось, что больше всего подвержены коррупции правоохранители, муниципальные чиновники, врачи, учителя и военные.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский в целях борьбы с коррупцией предложил ввести в России звание "честный чиновник". Об этом политик заявил во время всероссийской акции, которая приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией.

— Мы хотим, чтобы не брали взятки, и боремся с этим уже сто лет. Может, стоит ввести звание "честный чиновник"? Пускай в классе мальчика спросят: "Почему папа у тебя не честный чиновник, когда он получит такое звание?" А нет звания — значит, папа берёт взятки, — сказал политик.

Ранее официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала, что самым распространённым коррупционным преступлением в России стала взятка. Больше всего подвержены коррупции, как отмечалось, правоохранители, муниципальные чиновники, врачи, учителя и военные.

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