В Новосибирске подросток избил сотрудницу полиции, которая мешала ему выпивать

Потерпевшая была при исполнении, однако это не остановило 17-летнего нападавшего.

В Новосибирске завели уголовное дело на подростка, который в октябре этого года избил сотрудницу полиции, сообщается на официальном портале Новосибирской областной прокуратуры.

По версии следствия, 18 октября инспектор по делам несовершеннолетних приехала для профилактической работы к состоящей на учёте, которая на тот момент выпивала в компании молодых людей. Сотрудница попросила их представиться, однако в ответ на это один из подростков, 17-летний житель Новосибирска, ударил её по лицу. Она вышла из квартиры, но он нагнал её в подъезде и продолжил бить, нанеся не менее семи ударов по голове и не менее двух ногой по животу.

Отмечается, что потерпевшая была одета в полицейскую форму, но даже это не остановило нападавшего.

Уголовное дело будет рассмотрено Дзержинским районным судом г. Новосибирска.