"Что ж вы, хлопцы?" Кличко остался недоволен уборкой улиц Киева после снегопада

Напомним, в ноябре 2016 года киевский градоначальник заявил, что возненавидел снег, потому что его нужно убирать.

В ночь на 11 декабря мэр Киева Виталий Кличко проконтролировал уборку столичных улиц во время снегопада и остался недоволен увиденным. Об этом сообщается на официальном сайте Киевской городской государственной администрации.

— Сейчас в оболонском ДЭУ увидел такую картину: спецтехника, которая должна убирать дороги, стоит во дворе. Тракторы, которые должны убирать пешеходные переходы, тротуары, также стоят. Говорят, что нет трактористов. Часть техники, как мне сказали, сломалась, хотя отчитывались, что она готова к зимнему сезону, — сказал Кличко.

По словам киевского градоначальника то, что техника стоит без дела, неприемлемо. В связи с такой ситуацией он объявил о намерении провести совещание, чтобы мобилизовать рабочих.

Напомним, в ноябре прошлого года Кличко заявил, что возненавидел снег, потому что его нужно убирать.