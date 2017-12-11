В России с 2019 года введут обязательную дактилоскопию для иностранцев

Отпечатки пальцев будут брать у граждан, въезжающих в Россию из безвизовых стран и на срок более чем месяц.

МВД планирует проводить дактилоскопию и фотографирование всех иностранцев, которые въезжают в Россию без визы, уже с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечаются, что меры повышенного контроля будут введены для лиц, въезжающих в Россию более чем на месяц. Инициатива направлена на обеспечение надлежащего контроля за временным пребыванием иностранцев и выявления тех из них, для кого установлены ограничения въезда в страну.

Напомним, начале ноября глава МВД Владимир Колокольцев анонсировал эту инициативу на выступлении в Госдуме. По его словам, за 2017 год сотрудники полиции выявили более 16 млн правонарушений в миграционной сфере. А в прошлом году в результате проверки по базам "Папиллон" обнаружили 26 тысяч иностранцев, которые по чужим документам пытались въехать в РФ.

Кроме того, по данным МВД, за девять месяцев 2017 года полицейские стали чаще ловить мигрантов с фиктивной регистрацией. С начала года было зарегистрировано почти пять тысяч таких преступлений (это на 110% больше, чем за аналогичный период прошлого года). При этом хозяев квартир за фиктивную постановку на учёт мигрантов тоже стали ловить чаще — на 61% (более 25 тысяч преступлений с начала года).