В Москве прощаются с Леонидом Броневым

Прощание с народным артистом СССР, актёром театра и кино проходит в театре "Ленком".

В столичном театре "Ленком" проходит прощание с актёром Леонидом Броневым. На сцене театра, где он проработал более двадцати лет, стоит открытый гроб, окружённый алыми гвоздиками и венками. Для организации потока людей фойе "Ленкома" огорожено.

Напомним, Броневой скончался 9 декабря на 89-м году жизни. Последний месяц жизни он провёл в больнице. Похоронят актёра на Новодевичьем кладбище в Москве. Как ранее писал Лайф, в столице могут увековечить память Леонида Броневого.