В Петербурге трое националистов избили пассажиров метро нунчаками

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".

Инцидент произошёл 9 декабря на станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, трое молодых людей зашли в поезд и начали избивать одного из пассажиров. После того как хулиганы нанесли ему несколько ударов по лицу и телу, они вытеснили его из вагона.

В перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Балтийская" они несколько раз ударили другого гражданина.

— Пассажиры пытались пресечь хулиганские действия, однако подозреваемые, используя металлические нунчаки и нож, оказали сопротивление, причинив телесные повреждения гражданам, а затем скрылись с места происшествия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По горячим следам был задержан 18-летний молодой человек, также были установлены личности двух его соучастников. Один их них несовершеннолетний.

По данным ряда изданий, молодые люди являются приверженцами националистической идеологии.