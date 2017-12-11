Новогодние ёлки в Москве можно будет утилизировать с 9 января

На деревьях не должно быть никаких украшений, мишуры и гирлянд. Кроме елей разрешается сдавать пихты и сосны.

Начиная с 9 января 2018 года жители Москвы смогут бесплатно утилизировать новогодние ёлки. Для этого будет открыто 12 специальных пунктов, которые будут функционировать до 1 марта, сообщается на сайте мэрии столицы.

В сообщении отмечается, что на деревьях не должно быть никаких украшений, мишуры и гирлянд. Кроме того, сообщается, что в пунктах приёма можно будет сдать пихты, сосны и ели. Растения отправятся на переработку, из получившейся щепы сделают основу для нового растительного грунта.

Деревья можно будет сдать, в частности, в Тёплом Стане, Ясеневе, Измайлове, Крылатском, Бирюлёве и др., а также в Зеленограде и в Мытищинском районе.

Ранее Лайф сообщал, что депутат Госдумы Сергей Милонов предложил сократить число ёлочных базаров в России.