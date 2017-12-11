Целый месяц на фасаде здания Манежа будут показывать световые шоу

Посмотреть на зрелищное представление, посвящённое новогодним праздникам и Году экологии, можно будет ежедневно с 11 декабря по 10 января, с 20:00 до 22:00.

С 11 декабря по 10 января на фасаде здания Центрального выставочного зала "Манеж" покажут цикл световых шоу. Они будут посвящены Году экологии, Новому году и Рождеству, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что зрелищные представления будут проводиться ежедневно с 20:00 до 22:00.

Сообщается, что сначала здание Манежа превратится в Млечный Путь с планетой Земля, потом в резиденцию Деда Мороза с волшебными персонажами и в рождественский театр под крыльями ангелов. Все световые проекции будут сопровождаться музыкой.

По словам руководителя Департамента спорта и туризма Москвы Николая Гуляева, яркое мультимедийное шоу будет состоять из трёх частей.

Так, в первой части центральным персонажем шоу станет мифическое существо — Голем, который олицетворяет всё, созданное человеком. Следующий сюжет будет посвящён фабрике Деда Мороза на Северном полюсе, и завершит световое представление рождественская история.