Лагерфельд нарисовал Ким Чен Ына курящим и верхом на ракете

Модельер и креативный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд нарисовал карикатуру на лидера КНДР Ким Чен Ына с сигаретой в руке, сообщает Fashion Network. При этом он сидит верхом на летящей ракете.
— Ким Чен Ын — новый барон Мюнхгаузен, — гласит подпись к карикатуре, написанная на немецком языке.
Отмечается, что рисунок сделан для ежемесячного издания Frankfurter Allgemeine Magazin, где модельер ведёт рубрику Karlikature. Как писал Лайф, в одном из своих недавних произведений Карл Лагерфельд одарил обвиняемого в многочисленных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна свиным рылом.
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