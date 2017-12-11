Лагерфельд нарисовал Ким Чен Ына курящим и верхом на ракете

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Лагерфельд нарисовал Ким Чен Ына курящим и верхом на ракете

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Подпись на карикатуре известного модельера гласит: "Ким Чен Ын — новый барон Мюнхгаузен".

Модельер и креативный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд нарисовал карикатуру на лидера КНДР Ким Чен Ына с сигаретой в руке, сообщает Fashion Network. При этом он сидит верхом на летящей ракете.

<p>Фото: ©Frankfurter Allgemeine Magazin</p>

— Ким Чен Ын — новый барон Мюнхгаузен, — гласит подпись к карикатуре, написанная на немецком языке.

Отмечается, что рисунок сделан для ежемесячного издания Frankfurter Allgemeine Magazin, где модельер ведёт рубрику Karlikature. Как писал Лайф, в одном из своих недавних произведений Карл Лагерфельд одарил обвиняемого в многочисленных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна свиным рылом.

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