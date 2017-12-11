Украинский бизнесмен Курченко подал в суд на Порошенко

Речь идёт о защите чести и достоинства. Правда, других подробностей в материалах суда пока нет.

Украинский бизнесмен Сергей Курченко подал в суд на президента Петра Порошенко и телерадиокомпанию "Студия 1+1". Об этом сообщает "Украинская правда". В иске трёхмесячной давности идёт речь о защите чести и достоинства. Других подробностей пока не приводится.

Отметим, что именно Курченко фигурирует в материалах Генпрокуратуры Украины в качестве "переговорщика от Януковича", который якобы выплатил Михаилу Саакашвили полмиллиона долларов для реализации госпереворота. Более того, генпрокурор Луценко публично продемонстрировал аудиозапись, на которой, как утверждает он сам, фигурирует голос олигарха.

Добавим, что, по версии ряда СМИ, после Евромайдана в 2014 году Курченко покинул Украину вслед за Януковичем.

Сергей Курченко — украинский бизнесмен, владелец группы компаний "Газ Украина" и медиахолдинга UMH Group, в который, в частности, входит издание "Forbes Украина". В прошлом являлся президентом футбольного клуба "Металлист Харьков" и председателем наблюдательного совета компании "ВЕТЭК".