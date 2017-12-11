Украинский бизнесмен Курченко подал в суд на Порошенко

Читайте также

Украинский бизнесмен Курченко подал в суд на Порошенко

759

Сергей Курченко (Фото:© сайт ФК "Металлист"

Петр Порошенко (Фото: © РИА Новости/Николай Лазаренко) 

Речь идёт о защите чести и достоинства. Правда, других подробностей в материалах суда пока нет.

Украинский бизнесмен Сергей Курченко подал в суд на президента Петра Порошенко и телерадиокомпанию "Студия 1+1". Об этом сообщает "Украинская правда". В иске трёхмесячной давности идёт речь о защите чести и достоинства. Других подробностей пока не приводится.

<p>Сергей Курченко (Фото:© <a href="http://metalist.ua/management.html" target="_blank">сайт ФК &#34;Металлист&#34;</a>)</p>

Отметим, что именно Курченко фигурирует в материалах Генпрокуратуры Украины в качестве "переговорщика от Януковича", который якобы выплатил Михаилу Саакашвили полмиллиона долларов для реализации госпереворота. Более того, генпрокурор Луценко публично продемонстрировал аудиозапись, на которой, как утверждает он сам, фигурирует голос олигарха.

Добавим, что, по версии ряда СМИ, после Евромайдана в 2014 году Курченко покинул Украину вслед за Януковичем.

Сергей Курченко — украинский бизнесмен, владелец группы компаний "Газ Украина" и медиахолдинга UMH Group, в который, в частности, входит издание "Forbes Украина". В прошлом являлся президентом футбольного клуба "Металлист Харьков" и председателем наблюдательного совета компании "ВЕТЭК".

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!