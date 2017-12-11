ВЦИОМ: 73% россиян считают, что нужно больше копить и меньше тратить

Кроме того, опрос показал, что сбережения люди предпочитают хранить в виде банковских вкладов.

Три четверти россиян предпочитают делать сбережения, при этом самым лучшим способом для этого они называют банковские вклады, сообщает результаты опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

— Почти три четверти россиян (73%) ориентированы на сберегательное поведение — они считают необходимым сократить повседневные расходы. <...> Напротив, быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 20% граждан, — сообщают социологи.

57% опрошенных заявили, что деньги лучше всего класть в банк, при этом 28% респондентов, напротив, отмечают, что средства из финансовых организаций лучше забрать. Кроме того, упал интерес россиян к инвестициям в украшения из драгоценных металлов.

Также опрос зафиксировал рост "индекса кредитного доверия" — с 21% до 30%. Этот индекс показывает, насколько подходящим для покупок в кредит россияне считают нынешнюю обстановку.