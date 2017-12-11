Подарки или еда? Стали известны основные статьи расходов россиян к Новому году

Специалисты отметили, что еда и напитки в качестве презента становятся всё более популярны.

Специалисты компании Deloitte провели исследование и выяснили, какие основные статьи расходов россиян к Новому году. В первую очередь это еда, напитки, развлечения и подарки.

— Структура новогоднего бюджета среднего россиянина останется практически неизменной: подарки — 43%, еда и напитки — 45%, развлечения — 12%, — отметили исследователи.

Возросла и доля россиян, которые планируют приобрести подарки через Интернет. Если год назад она составляла 23%, то сейчас — уже 31%. Россияне могут намеренно избегать онлайн-покупок, и главная причина этого — сложность возврата или обмена товара. Кроме того, в офлайн-магазинах покупатели ожидают знания товара от продавца и рассчитывают иметь возможность проконсультироваться.

Специалисты отметили, что россияне вдвое чаще покупают подарки в люксовых бутиках, чем европейцы. Кстати, подарки в этом году в стране покупают раньше обычного. Так, уже 34% праздничных покупок будут сделаны до 15 декабря. А в последнюю неделю купят лишь 23% подарков.

В качестве презента популярность среди россиян приобретают еда и напитки. Если годом ранее они были на десятом месте, то сейчас расположились на четвертой строчке рейтинга.

— Новогодний бюджет среднего россиянина составит 16 900 рублей, что на 2% выше фактических трат год назад, — отметили специалисты.