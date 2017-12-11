В Верховном суде Татарстана пятеро бандитов показательно ранили себя ручками

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В Верховном суде Татарстана пятеро бандитов показательно ранили себя ручками

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Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Членов группировки "Казаевские" обвиняют в пяти убийствах, среди которых расстрел беременной женщины.

Пятеро предполагаемых участников банды "Казаевские" ранили себя ручками во время заседания по их делу в Верховном суде Татарстана. Как стало известно Лайфу, четверо из них воткнули себе канцелярские принадлежности в запястья, а ещё один — в живот.

Все они получили лёгкие травмы. Как сообщается, никто из обвиняемых не был госпитализирован.

Членов банды "Казаевские" обвиняют в 14 преступлениях, в том числе пяти убийствах, среди которых расстрел беременной женщины. По версии следствия, "зоной ответственности" бандитов были магазины и кафе в Юдине. Действовала группировка в 1990-х.

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