Владимир Путин посетил российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

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Владимир Путин посетил российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

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Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин прилетел в Сирию. По пути в Египет российский лидер посетил российскую авиабазу Хмеймим.

Отметим, что с сентября 2015 года основным районом базирования авиационной группы ВКС России в Сирии является авиабаза Хмеймим. Она находится в 25 километрах к югу от cирийского порта на Средиземном море Латакии.

Ранее сообщалось, что президент России и глава Египта Абдельфаттах Сиси во время встречи заключат контракт на строительство первой в стране атомной электростанции. Как ожидается, её мощность составит 4,8 мегаватта. Станцию планируют построить близ города Эль-Дабаа за семь лет.

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