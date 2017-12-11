Владимир Путин посетил российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Президент России Владимир Путин прилетел в Сирию. По пути в Египет российский лидер посетил российскую авиабазу Хмеймим.

Отметим, что с сентября 2015 года основным районом базирования авиационной группы ВКС России в Сирии является авиабаза Хмеймим. Она находится в 25 километрах к югу от cирийского порта на Средиземном море Латакии.

Ранее сообщалось, что президент России и глава Египта Абдельфаттах Сиси во время встречи заключат контракт на строительство первой в стране атомной электростанции. Как ожидается, её мощность составит 4,8 мегаватта. Станцию планируют построить близ города Эль-Дабаа за семь лет.