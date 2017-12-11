СМИ Египта обратились к Путину на русском

Египетская газета Youm7 вышла 11 декабря с заголовками на русском языке. Это связано с визитом в эту страну президента России Владимира Путина.
#اليوم7 تسأل #بوتين بالروسية : متى تعود #السياحة الروسية الى #مصر ؟ pic.twitter.com/SFn2y7z8AA— RT Ahmed Alashkar (@ALASHKAR_RT) 11 декабря 2017 г.
— Господин президент России, добро пожаловать в Египет! — гласит один из заголовков.
— Господин президент, когда российский туризм вернётся в Египет? — говорится в другом.
Отмечается, что в материале рассказывается о визите Путина в Каир, где, как ожидается, у него состоится встреча с египетским лидером Абдельфаттахом Сиси. Как ранее писал Лайф, СМИ назвали тему переговоров Путина с президентом Египта в Каире.
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