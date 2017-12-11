СМИ Египта обратились к Путину на русском

Президента РФ поприветствовали и спросили, когда российский туризм вернётся в эту страну.

Египетская газета Youm7 вышла 11 декабря с заголовками на русском языке. Это связано с визитом в эту страну президента России Владимира Путина.

— Господин президент России, добро пожаловать в Египет! — гласит один из заголовков.

— Господин президент, когда российский туризм вернётся в Египет? — говорится в другом.

Отмечается, что в материале рассказывается о визите Путина в Каир, где, как ожидается, у него состоится встреча с египетским лидером Абдельфаттахом Сиси. Как ранее писал Лайф, СМИ назвали тему переговоров Путина с президентом Египта в Каире.