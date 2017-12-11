ОКР попросит МОК пересмотреть решение о дисквалификации российских атлетов

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) решила обратиться к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху и исполкому организации с просьбой пересмотреть своё решение о допуске россиян к участию в Олимпийских играх в Южной Корее. Об этом заявила председатель комиссии, олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.
Кроме того, российские спортсмены намерены добиваться отмены решения о пожизненной дисквалификации. По мнению Великой, те атлеты, которые уже понесли своё наказание, непременно должны быть допущены к участию в Играм.
— Комиссия подготовила заявление от спортсменов, в котором говорится о готовности участия в Олимпийских играх. Мы его передадим на рассмотрение олимпийского собрания. Также мы подготовили обращение к президенту МОК Баху пересмотреть решение международной организации об участии без гимна и флага, — приводит её слова агентство "Р-спорт".
Напомним, на днях исполком МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет РФ. Россия должна будет заплатить штраф в 15 миллионов долларов. Страна выступит под нейтральным флагом.
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