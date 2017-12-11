ОКР попросит МОК пересмотреть решение о дисквалификации российских атлетов

Спортсмены намерены добиваться права участвовать в Играх под российским флагом, а также будут настаивать на "амнистии" для своих "проштрафившихся" коллег, которые уже понесли заслуженное наказание.

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) решила обратиться к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху и исполкому организации с просьбой пересмотреть своё решение о допуске россиян к участию в Олимпийских играх в Южной Корее. Об этом заявила председатель комиссии, олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.

Кроме того, российские спортсмены намерены добиваться отмены решения о пожизненной дисквалификации. По мнению Великой, те атлеты, которые уже понесли своё наказание, непременно должны быть допущены к участию в Играм.

— Комиссия подготовила заявление от спортсменов, в котором говорится о готовности участия в Олимпийских играх. Мы его передадим на рассмотрение олимпийского собрания. Также мы подготовили обращение к президенту МОК Баху пересмотреть решение международной организации об участии без гимна и флага, — приводит её слова агентство "Р-спорт".

Напомним, на днях исполком МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет РФ. Россия должна будет заплатить штраф в 15 миллионов долларов. Страна выступит под нейтральным флагом.